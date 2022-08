Jay Vine, ancora lui, che aveva già vinto la Mads Pedersen che va in fuga e Mikel Landa che è stato però il primo a staccarsi sull'ultima salita. Pagano, e tanto, Sivakov e Hindley. Anche la temibile frazione del Colláu Fancuaya va in archivio. Alcuni la definivano la tappa regina di questa edizione (in realtà lo sarà quella di Sierra Nevada) tanto faceva paura, visto i suoi 6 GPM e quasi 4000 metri di dislivello in 153,4 km. A fare il colpaccio è, ancora lui, che aveva già vinto la frazione dell'Ascensión al Pico Jano , il primo arrivo in salita. L'australiano dell'Alpecin Deceuninck si prende così la maglia a pois; e cambia anche la classifica a punti conche va in fuga e sfila la maglia verde a Sam Bennett . Faceva parte della fuga ancheche è stato però il primo a staccarsi sull'ultima salita. Pagano, e tanto,

Promossi

Jay Vine

Ancora lui. Si era già imposto sul primo arrivo in salita di questa Vuelta, ma Jay Vine ha fatto qualcosa di eccezionale. Adesso non è più una sorpresa, va in fuga, tranquillo, vince tutti i GPM di giornata fino a tagliare per primo la linea del traguardo. Due vittorie di tappa, è in testa anche alla classifica scalatori. Se non fosse stato per Zwift, avrebbe cambiato mestiere durante il primo lockdown.

Vine è un corridore vero e fa il bis: vince a Colláu Fancuaya: rivivi l'arrivo

Mads Pedersen

Nella fuga c'era anche Mads Pedersen che si è voluto riscattare dopo la tappa di Cistierna dove era andato tutto storto: aveva perso lui punti da Sam Bennett. Questa volta il danese va in fuga, nonostante sia una tappa con 3743 metri di dislivello. E deve farsi ben 5 GPM prima del traguardo volante di Grau: lo vince e si prende i punti necessari per operare il sorpasso. La maglia verde, per ora, è sua.

Enric Mas

Ancora sfida tra Enric Mas e Evenepoel e, ancora una volta, lo spagnolo è riuscito a rimanere a contatto con il belga nonostante abbia spinto forte nel finale di tappa (con loro c'era anche Roglic questa volta). Enric Mas continua ad essere lì, a pedalare nelle prime posizioni e, parlando di esperienza, ha anche qualcosa da dire rispetto ad Evenepoel (già due podi alla Vuelta in carriera). Insomma, più passa il tempo più trova fiducia, più trova fiducia, più il corridore della Movista diventa credibile per la corsa alla maglia roja.

Evenepoel prova ancora a mordere, ma Roglic e Mas sono lì: l'arrivo dei big

Bocciati

Mikel Landa

Lo si è visto in fuga e non è stata una brutta cosa, dopo aver già perso parecchio tempo in classifica. Mikel Landa riesce ad inserirsi in un gruppetto di qualità e, su quella salita, doveva però fare qualcosa di più. Queste erano le salite alla Landa, ma il Landa che conoscevamo, evidentemente, non c'è più. È il primo a staccarsi e perde altri 1'37'' nella generale.

Pavel Sivakov

L'unico dubbio non risolto con questa tappa è chi fa il capitano alla Ineos Grenadiers? Carlos Rodríguez o Geoghegan Hart? Carapaz sicuramente no perché è stato uno dei primi a staccarsi sull'ultima salita, ma neanche Pavel Sivakov nonostante avesse dato buone garanzie in questa prima settimana: era lui il corridore meglio piazzato degli uomini in nero in classifica... Il francese ha però subito una mezza batosta, perdendo 2' dal trio Evenepoel-Mas-Roglic.

Jai Hindley

Ha vinto il Giro d'Italia, ma non ha la stessa condizione palesata alla Corsa Rosa. Anche Jai Hindley è un altro che perso parecchio in giornata, scivolando a 2'51'' da Evenepoel. Per carità, la corsa al podio è ancora apertissima, ma anche quella per la maglia roja, ma l'Hindley visto in questa prima settimana non ha per nulla convinto.

