Remco Evenepoel che continua a macinare e continua a mettere da parte secondi preziosi. Siamo solo alla prima settimana, ma Enric Mas è finito a 1'12'', PrimozRoglic a 1'53'', tutti gli altri ad oltre 2' dopo Louis Meintjes. C'erano anche tre italiani, tra questi anche Battistella che ha conquistato - per così dire - il secondo 2° posto dopo il La prima settimana della Vuelta va in archivio con distacchi già importantissimi in classifica generale. Tutto merito diche continua a macinare e continua a mettere da parte secondi preziosi. Siamo solo alla prima settimana, maè finito a 1'12'',a 1'53'', tutti gli altri ad oltre 2' dopo la tappa di Les Praeres . Evenepoel è il padrone della Vuelta, ma questo divario basterà per portare la maglia roja fino a Madrid? Intanto arriva in porto un'altra fuga, la terza consecutiva, che vede trionfare. C'erano anche tre italiani, tra questi ancheche ha conquistato - per così dire - il secondo 2° posto dopo il piazzamento di Cistierna

Promossi

Louis Meintjes

A fine 2021 stava pensando al ritiro. Poi con l'Intermarché-Wanty Gobert ha trovato un'intesa per continuare la sua carriera e Louis Meintjes ha ritrovato, forse, quelle motivazioni che aveva perduto. A giugno il successo al Giro dell'Appenino - non vinceva una corsa da 7 anni - a luglio l'8° posto in classifica generale al Tour de France e, oggi, la sua prima vittoria in un Grande Giro. Il successo a Les Praeres è un mix tra esperienza e la sua bravura in salita. Non è partito subito sugli scatti di Janssens e Battistella, ma li ha poi sverniciati sul tratto più duro della rampa finale. Una bella soddisfazione per un corridore di belle speranze che non aveva però mai sfondato tra i pro. Oggi, a 30 anni, la vittoria in una tappa alla Vuelta.

Meintjes resiste alla rimonta di Evenepoel e vince a Les Praeres: rivivi l'arrivo

Samuele Battistella

Dopo la tappa di Cistierna, un altro 2° posto per Samuele Battistella. Quella volta si era confrontato in una volata, qui con la salita. Forse ha sbagliato qualcosa nel finale, non si è gestito proprio al meglio, ma più passano i giorni, più il giovane italiano si sta mettendo in mostra. In una squadra, ahimè, che tra Nibali, Lutsenko e Miguel Ángel López è stata finora inesistente. Bravo Battistella a provarci, come bravi sono stati anche Filippo Conca e Edoardo Zambanini. Tutta esperienza per questi giovani ragazzi che saranno il nostro futuro.

Remco Evenepoel

Ancora Remco Evenepoel. Anche su questa salita il belga ha azionato il turbo e ha fatto male a tutti i suoi avversari. Da Enric Mas ad Ayuso, da Carlos Rodríguez a Simon Yates. Lo spauracchio, quello vero, era però Primoz Roglic. E, appena ha visto lo sloveno un po' in difficoltà, ha dato tutto quello che aveva per dargli altro distacco. Sa che deve mettere da parte il più possibile e si sta gestendo al meglio in questa prima settimana.

Evenepoel vede Roglic in difficoltà e gli scatta in faccia: rivivi il forcing

Bocciati

Primoz Roglic

Primoz Roglic non solo è stato distanziato da Evenepoel e Enric Mas, questa volta ha perso anche da Carlos Rodríguez e Ayuso. Certo, il contesto è sempre quello, quello di un corridore che per due settimane neanche ha toccato la bici dopo essersi ritirato dal Tour per la frattura di due vertebre. Ma ora rischia anche il podio. Poi non è stata una giornata semplicissima: Teunissen è caduto e ha rischiato di finire fuori tempo massimo, Harper è caduto e Male male. Sembrava in ripresa sul Colláu Fancuaya ma, su questa salita, quella che doveva essere una sua salita, è naufragato perdendo altri 52''. Anzi,non solo è stato distanziato da Evenepoel e Enric Mas, questa volta ha perso anche da Carlos Rodríguez e Ayuso. Certo, il contesto è sempre quello, quello di un corridore che per due settimane neanche ha toccato la bici dopo essersi ritirato dal Tour per la frattura di due vertebre. Ma ora rischia anche il podio. Poi non è stata una giornata semplicissima: Teunissen è caduto e ha rischiato di finire fuori tempo massimo, Harper è caduto e Kuss si è ritirato

Evenepoel ha già ammazzato la Vuelta? Rivali tutti staccati: l'arrivo dei big

Enric Mas

Roglic non è andato bene, ma non è che Enric Mas sia andato meglio. Anche lo spagnolo, per la prima volta, è stato staccato brutalmente da Evenepoel. Su questa salita maledetta ha perso secondi importanti, tanto da finire - adesso - oltre il minuto di ritardo in classifica. E con la crono di martedì diventa tutto più difficile.

João Almeida

Tra i big, uno che ha perso tantissimo è anche João Almeida. Altro che elastico, il portoghese ha pagato quasi 2' al traguardo da Evenepoel. Ma anche dagli altri avversari. Si fa complicatissima pensare anche all'obiettivo podio per Almeida che fu anche compagno di squadra di Evenepoel. E che, sotto sotto, voleva vendicarsi per quanto successo al Giro 2021.

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

