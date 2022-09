Tadej Pogacar continua a preparare l'appuntamento Mondiale con il GP de Québec. Nella conferenza stampa pre corsa, lo sloveno si è detto impressionato da quanto fatto da Remco Evenepoel in queste anche al prossimo Tour de France in un vero e Vingegaard e, forse, con Bernal (mentre non cita Roglic, anche se ha fatto più un discorso sui giovani). Rientrato alla Bretagne Classic,continua a preparare l'appuntamento Mondiale con il GP de Québec. Nella conferenza stampa pre corsa, lo sloveno si è detto impressionato da quanto fatto dain queste due settimane e mezzo di Vuelta . Non tanto dal punto di vista tecnico, si sapeva che avrebbe fatto bene sia in salita che a crono ( ha vinto la crono ad Alicante ), ma anche dal punto di vista psicologico. E sì Pogacar si aspetta di vedere un Evenepoel scattantein un vero e proprio duello . Lo ritiene un avversario credibile, nonostante - in passato - il belga abbia sempre patito le grosse salite. Vedi proprio contro Pogacar all'ultima Tirreno-Adriatico. Ma lo sloveno è sicuro che il belga della Quick Step sarà della partita, il prossimo anno, cone, forse, con(mentre non cita Roglic, anche se ha fatto più un discorso sui giovani).

Ad

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Evenepoel ha dato spettacolo alla Vuelta

Remco Evenepoel ha dato spettacolo. Ogni giorno è successo qualcosa, che l'ha resa una battaglia emozionante per quasi tre settimane. Remco sta impressionando per tutta la Vuelta e sarà un meritato vincitore. Come leader, rimane molto calmo e guida con sicurezza. Tutti sapevano che Remco fosse un ciclista molto forte che può davvero fare qualsiasi cosa. Che si tratti di prove a cronometro o di tappe di montagna, può vincere su tutti i terreni. Si è preparato bene per questa Vuelta. Lo aspettava da mesi. È all'altezza di tutte le aspettative

Evenepoel inarrestabile, Mas battuto allo sprint: rivivi l'arrivo

Sì, Evenepoel sarà un mio avversario al Tour de France

Si, assolutamente. Sarà sicuramente uno dei miei principali avversari al Tour. Sarà comunque un anno interessante, ci saranno tanti corridori a sfidarsi per la classifica generale al prossimo Tour. Quanto sarà forte Jonas Vingegaard nel prossimo anno? Si spera che Egan Bernal torni in cima dopo l'incidente. E sì, con Remco abbiamo un certo numero di giovani corridori con cui possiamo combattere fantastici duelli nei prossimi anni

L'attacco di Evenepoel, ma Pogacar non molla di un centimetro

Evenepoel dove vai? Clamoroso: Remco e Pogacar sbagliano strada

Poi sulle gare in Québec e Montréal e l'obiettivo Mondiale

Sono contento di essere a questa corsa. Penso di poter gestire bene entrambe le gare di un giorno che avremo. Nella mia squadra sono convinti che qui ho sicuramente delle opportunità. Inoltre, questa è una buona preparazione per il Mondiale in Australia. Sono entrambe gare in un circuito. Normalmente mi piace. La gara in Québec è un po' più tecnica e sarà un po' più difficile per me. In effetti, vedo opportunità principalmente a Montréal, perché ci sono più altimetria e le salite sono un po' più lunghe. Dopo il Tour mi sono preso un periodo di riposo e poi ho ripreso gli allenamenti. Sono decisamente motivato per l'ultima parte della stagione. Il Mondiale è il mio grande obiettivo per l'autunno, ma comincerò sicuramente qui in Canada con ambizioni

Evenepoel vede Roglic in difficoltà e gli scatta in faccia: rivivi il forcing

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46