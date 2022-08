Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

VUELTA DI SPAGNA - Questa è la BikeExchange, ma tutte le squadre arrivate sul palco (in bicicletta) per la presentazione, sono tornate in albergo per i canali di Utrecht in barca. La Vuelta regala sempre qualcosa in più, nonostante venga considerato il minore tra i tre Grandi Giri.

00:00:29, 12 minuti fa