Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Prima vittoria per Primoz Roglic, Nibali perde già 45'': gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - Primo arrivo in leggera salita e prima vittoria per Primoz Roglic che sale sul podio di Laguardia. Tappa e maglia per lo sloveno che mette già tutti in fila. Anche perché i vari Carapaz, Simon Yates, perdono qualcosa. Roba di 7'', ma se sommati alla cronosquadre, per esempio, Yates è già finito a 51''. Perde anche Nibali che giunge a 45'' dal vincitore di giornata.

00:03:10, 30 minuti fa