Serie importante di cadute in questa seconda tappa della Vuelta, con arrivo a Utrecht, che ha visto poi il successo di Sam Bennett in volata . Non stiamo parlando del capitombolo che c'è stato nel finale di tappa, con una caduta che ha coinvolto anche, ma della caduta ai -19 km che ha colpitoe il compagno di squadra. Ad avere la peggio è stato il corridore belga che è stato poi trasportato in ospedale.

Cras ha rimediato con quella botta la frattura del gomito destro e la frattura dello scafoide del mignolo sinistro. Niente da fare quindi per il corridore della Lotto Soudal che sperava di migliorare, in questa edizione, il 20° posto ottenuto alla Vuelta dello scorso anno.

