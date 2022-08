Primo tampone positivo della Vuelta 2022. Davvero sfortunato Angel Madrazo che deve rinunciare alla corsa di casa alla vigilia della grande partenza dall'Olanda. Il corridore della Burgos BH sarà sostituito dal monegasco Victor Langellotti.

Madrazo era uno dei corridori di punta della formazione spagnola, lui che ha già vinto una tappa alla Vuelta nel 2019 sull'arrivo dell'Observatorio Astrofísico de Javalambre. Al suo posto il corridore del Principato di Monaco Langellotti fresco vincitore di una tappa al Giro del Portogallo sull'arrivo di Fafe. Per il 27enne la prima partecipazione ad un Grande Giro.

