Primo caso di positività al covid in questa edizione della Vuelta. Finisce a casa Daan Hoole, corridore della Trek Segafredo, al suo debutto in un Grande Giro, che è stato trovato positivo dopo un test effettuato in mattinata. Hoole si era svegliato con qualche sintomo e il tampone è stato inequivocabile. Un gregario in meno a disposizione per Mads Pedersen.

Madrazo e di Peñalver della Burgos. Il primo è stato In realtà c'erano già stati due casi di covid in gruppo, ma prima della cronosquadre di Utrecht. Parliamo die didella Burgos. Il primo è stato poi sostituito da Langellotti , il secondo invece non è stato sostituito a causa dei tempi tecnici ristretti. Ecco perché la formazione spagnola, alla Vuelta grazie ad una wild card, è partita con 7 corridori anziché con 8 da Utrecht

