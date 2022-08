Ad

"Sono guarito"

Sono qui, sono pronto. Infortunio? Vedremo durante la Vuelta, ma dentro di me so che sono guarito. Siamo favoriti per la cronosquadre? Questo non mi interessa. Mi interessa il fatto che dobbiamo andare in strada e dare tutto quello che abbiamo. Tutto il nostro meglio. Allora sicuramente potremo essere orgogliosi e felici del risultato che otterremo

Non hai pensieri su come gestirai la classifica?

Non puoi immaginare tutti gli scenari. Io sono arrivato qui con un percorso e il mio percorso è stato come doveva essere. Posso dire di essere felice di essere qui e di poter essere competitivo dall'inizio. Non vedo l'ora che arrivi la partenza per dare tutto con i miei compagni di squadra e poi vedremo nei prossimi giorni

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

