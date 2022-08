Roglic dei giorni migliori, ma lo sloveno - questa volta - è stato alla pari di Evenepoel e Enric Mas sulla salita Non è ancora ildei giorni migliori, ma lo sloveno - questa volta - è stato alla pari disulla salita finale del Colláu Fancuaya . Anche il capitano della Jumbo Visma, infatti, si era dovuto arrendere alla strana coppia di testa di questa Vuelta nella precedente tappa dell'Ascensión al Pico Jano , perdendo 1'22'' in classifica generale. Ora un primo momento di ripresa per il 3 volte vincitore che sogna ancora di tornare in corsa per la maglia roja. Mancano due settimane e tutto può davvero succedere come ricordato dal classe '89.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Enric Mas Primoz Roglic Simon Yates Juan Ayuso Carlos Rodríguez João Almeida

Vuelta di Spagna Vine d'annata, Enric Mas è l'anti-Evenepoel? Promossi e bocciati 9 ORE FA

Le parole di Primoz Roglic

Mi sono sentito bene oggi. Le gambe erano migliori di qualche giorno fa sul Pico Jano. Il livello in questa Vuelta è molto alto. È difficile, ma la mia forma va bene. Oggi ero nel gruppo con i corridori più forti di questa edizione e sono molto contento di come è andata. Siamo sulla buona strada. Lentamente, ma sto crescendo. Nelle prossime due settimane possono ancora succedere molte cose. [Primoz Roglic al sito della Jumbo Visma]

Evenepoel prova ancora a mordere, ma Roglic e Mas sono lì: l'arrivo dei big

Le parole di Engels

Questo è uno scenario che speravamo. Dopo la brutta giornata di giovedì, Primoz si è sentito molto meglio oggi. Questo è un buon segno per il resto della Vuelta. Il livello è molto alto. Penso che tutti fossero al limite, quindi staccare qualcuno oggi era fuori questione. Vogliamo continuare questa crescita anche nella prossima settimana. Domani ci sarà un altro arrivo in salita ed è ovviamente il terreno su cui Primoz dovrebbe ritrovarsi, proprio come la cronometro di martedì. Questa tappa ci dà fiducia per ciò che verrò. [Addy Engels al sito della Jumbo Visma]

Vine non è più una sorpresa, Roglic non molla Evenepoel: gli highlights

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Vince ancora Vine! Evenepoel tiene a bada Roglic e Mas 12 ORE FA