Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Primoz Roglic si fa male, Remco Evenepoel lo consola: che bel gesto di sportività tra rivali!

VUELTA DI SPAGNA - Bellissimo gesto di fair play tra i due principali pretendenti per la vittoria finale, entrambi incappati in una giornata sfortunata, con Roglic a terra ad un passo dall'arrivo e la maglia rossa Evenepoel alle prese con una foratura a -3 km (distacchi neutralizzati per tutti e due). Una volta giunto al traguardo, il belga va a sincerarsi delle condizioni del rivale.

00:01:07, 37 minuti fa