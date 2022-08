Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Primoz Roglic sul podio della Vuelta con la maglia roja, è lui il leader della generale

VUELTA DI SPAGNA - Roglic fa doppietta e si prende la tappa di Laguardia e la maglia roja di questo inizio Vuelta (è leader per il 37° giorni in carriera della corsa spagnola). Una bella soddisfazione per il corridore che con questo successo prova ad allontanare i dubbi sulla sua condizione fisica alla vigilia dell'edizione n° 77.

