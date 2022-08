Edoardo Affini, ma si sapeva che non sarebbe andato oltre questa frazione visto il finale impegnativo di Laguardia. Anzi, Affini ha lavorato per il suo capitano e Roglic ha risposto presente vincendo la tappa, prendendosi anche la maglia roja. Quarta frazione e quarto leader diverso, ma tutti della Jumbo Visma. Dopo Gesink, Teunissen e Affini, che hanno sfruttato Alaphilippe? Valverde?). C'erano proprio loro due, ma non si sono palesati sulla rampa finale, dove è stato Mads Pedersen quello più vicino al capitano della Jumbo Visma che, intanto, conquista la sua 10a tappa in carriera alla Vuelta, il suo giardino di casa. È durata il tempo di una tappa l'esperienza in maglia roja per, ma si sapeva che non sarebbe andato oltre questa frazione visto il finale impegnativo di Laguardia. Anzi, Affini ha lavorato per il suo capitano eha risposto presente vincendo la tappa, prendendosi anche la maglia roja. Quarta frazione e quarto leader diverso, ma tutti della. Dopo Gesink, Teunissen e Affini, che hanno sfruttato la vittoria della cronosquadre di Utrecht , tocca quindi a Roglic che batte subito un colpo sul primo arrivo in salita. O per meglio dire, non era proprio un GPM, ma un muro di 900 metri, anche se all'8,4%. Su questi arrivi c'è poco da fare, sono davvero in pochi a potersela giocare con lo sloveno (?). C'erano proprio loro due, ma non si sono palesati sulla rampa finale, dove è statoquello più vicino al capitano della Jumbo Visma che, intanto, conquista la sua 10a tappa in carriera alla Vuelta, il suo giardino di casa.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 11h50'59'' 2. Sepp Kuss +13'' 3. Ethan Hayter +26'' 4. Pavel Sivakov +26'' 5. Tao Geoghegan Hart +26'' 6. Remco Evenepoel +27'' 7. Richard Carapaz +33'' 8. Carlos Rodriguez +33'' 9. Mads Pedersen +34'' 10. Simon Yates +51''

6 in fuga: c'è Alessandro De Marchi

Dopo qualche km parte la fuga con Lutsenko (Astana) e Alessandro De Marchi (Israel PremierTech) all'attacco, a cui si aggiungono Shaw (Education EasyPost), Drizners (Lotto Soudal), Okamika (Burgos) e Bou (Euskaltel Euskadi). I 6 accumulano un vantaggio massimodi 3 minuti sul gruppo maglia roja guidato dalla Jumbo Visma di Roglic, ma anche dalla Bora Hansgrohe che potrebbe provarci con Higuita.

De Marchi non è interessato, Bou vince il GPM

Dopo il GPM di Puerto de Opakua, però, il gruppo accelera sul serio e in poco tempo si riavvicina alla testa della corsa. Lutsenko, De Marchi e Shaw provano ad andarsene da soli, ma tutti e tre vengono ripresi a 34,7 km dal traguardo, all'altezza del traguardo volante.

Alaphilippe e Pedersen sfidano Roglic, vince lo sloveno

Sul Puerto de Herrera, a 20 km dall'arrivo, vanno già in difficoltà corridori come Ayuso, Sergio Higuita e Hayter. Lassù in cima ci sono anche i secondi di abbuono e parte Alaphilippe, rimontato e superato però da Roglic che si prende i 3''. In discesa tentano una fiammata Evenepoel e Nibali, ma si arriva compatti ai piedi della rampa finale. Chaves è il primo a rompere gli indugi, parte anche Mads Pedersen, ma negli ultimi 500 metri ecco uscire fuori Primoz Roglic che vince 'facile' mettendosi tutti alle spalle.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 3h31'05'' 2. Mads Pedersen st 3. Enric Mas st 4. Quentin Pacher st 5. Pavel Sivakov st 6. Ben O'Connor st 7. Ethan Hayter st 8. Remco Evenepoel st 9. Wilco Kelderman st 10. Jai Hindley st 13. Simon Yates +7'' 24. Richard Carapaz +7''

