Dopo le proteste viste al Tour, mosse dai manifestanti per il clima, anche la Vuelta ha vissuto la sua protesta. Non siamo ancora arrivati in Spagna, siamo nei Paesi Bassi, con Utrecht che ha ospitato anche l'arrivo della seconda tappa di questa edizione, poi vinta da Sam Bennett in volata. Questa protesta vista nei Paesi Bassi viene mossa per motivi quasi opposti a quelli del "climate change" o, per meglio dire, per le conseguenze scaturite dalle politiche troppo aggressive imposte dal Governo neerlandese. Per fortuna, nonostante la presenza di una cinquantina di manifestanti, il regolare svolgimento della seconda frazione non ha avuto intoppi. C'era un camion che ostruiva il passaggio di una strada, camion sulla quale fiancata era riportata una scritta all'indirizzo del Primo Ministro Rutte, ma la polizia è riuscita a sgombrare la strada, permettendo il passaggio dei corridori.

Perché gli olandesi protestano contro il Governo

Tutto nasce dai propositi del premier Mark Rutte che ha promesso di ridurre del 50% le emissioni di ossido di azoto e ammoniaca entro il 2030, comprese quelle generate dagli animali allevati nelle fattorie, nei Paesi Bassi. Chi va in crisi sono proprio le fattorie, gli allevamenti e gli agricoltori che rischiano di finire sul lastrico per queste politiche troppo aggressive di riduzione delle emissioni, non calibrate su un progetto pluriennale più graduale. Tante aziende e tante famiglie rischiano di dover chiudere bottega nel caso siano obbligati a ridurre della metà la propria capacità di bestiame. Si è calcolato che nei Paesi Bassi ci sono 54mila imprese agricole attive che, nel 2019, hanno prodotto un export pari a oltre 94 miliardi di euro. Parliamo di una delle attività economiche più importanti del Paese e la chiusura delle aziende, in realtà, porterebbe ad una crisi economica e sociale senza precedenti nei Paesi Bassi. Le proteste arrivano perché queste politiche aggressive sono destinate solo al settore dell'agricoltura quando, segnalano le associazioni di settore, le imprese edili e quelle dei trasporti non vengono minimamente intaccante nonostante siano loro stesso inquinanti, ma hanno regole meno stringenti.

C'è stata anche una seconda protesta, assolutamente pacifica

Se la Polizia non fosse riuscita a sgombrare la strada dal camion, si sarebbe dovuto studiare per tempo un passaggio alternativo per i 182 corridori della Vuelta. Detto questo, questa protesta sta serpeggiando per tutto il Paese e in altri punti del percorso c'è chi ha voluto rimarcare il proprio punto di vista. Come alcuni agricoltori che hanno 'parcheggiato' il loro trattore ai bordi della strada. Nessun ostruzionismo al passaggio della Vuelta, ma scritte e cartelli per segnalare al mondo la problematica. Anzi, hanno colto l'occasione di questo passaggio per dare voce al loro dissenso. Sarà servito a qualcosa?

