ha raccolto un 2° posto ad Alicante , un secondo posto che sa però di sconfitta visto che gli ha rifilato 48'' . Secondo che vanno ad aggiungersi al 1'53'' che lo sloveno aveva già perso per strada durante la prima settimana di Vuelta. Come fare per ribaltare la corsa? Diventa dura anche per uno come il capitano dellache questa corsa l'ha vinto in tre occasioni. Ma, come ha detto lo stesso Roglic, questo Evenepoel sta volando... Il belga sta semplicemente facendo un altro sport rispetto ai suoi rivali.