Nibali, ma è il più performante è Thymen Arensman che si sgancia a 8 km dal traguardo di Sierra Nevada, rimonta e stacca Soler ai -6,7 km, e va a vincere in solitaria conquistando così il suo primo successo nei Grandi Giri, dopo tanti tentativi andati a vuoto al Giro d'Italia. Dietro sono un po' tutti cotti, compreso Roglic che si mette in testa, ma ben presto retrocede all'ultimo posto del gruppo maglia roja. Lo sloveno paga Evenepoel. Attaccano, a questo punto, Miguel Ángel López e Mas che non fanno comunque in tempo a riportarsi su Arensman. Guadagnano qualcosa su Roglic sì, che a sua volta guadagnerà comunque qualcosa su Evenepoel È la tappa regina e in tanti avevano messo il cerchietto rosso su questa data. Da Carapaz a Jay Vine, che vanno in fuga, da Miguel Ángel López a Primoz Roglic. La fuga va, ci sono appunto Carapaz, Vine, c'è anche, ma è il più performante èche si sgancia a 8 km dal traguardo di Sierra Nevada, rimonta e stacca Soler ai -6,7 km, e va a vincere in solitaria conquistando così il suo primo successo nei Grandi Giri, dopo tanti tentativi andati a vuoto al Giro d'Italia. Dietro sono un po' tutti cotti, compresoche si mette in testa, ma ben presto retrocede all'ultimo posto del gruppo maglia roja. Lo sloveno paga le fatiche di Sierra de la Pandera , dà addirittura l'impressione di potersi staccare lasciando semaforo verde - e Vuelta - a. Attaccano, a questo punto,che non fanno comunque in tempo a riportarsi su Arensman. Guadagnano qualcosa su Roglic sì, che a sua volta guadagnerà comunque qualcosa su Evenepoel con quello scatto finale . La seconda settimana si conclude quindi con Evenepoel in maglia roja: 1'34'' su Roglic e 2'01'' su Enric Mas. Basterà per rivedere un belga vincere la Vuelta?

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 56h40'49'' 2. Primoz Roglic +1'34'' 3. Enric Mas +2'01'' 4. Juan Ayuso +4'49'' 5. Carlos Rodríguez +5'16'' 6. Miguel Ángel López +5'24'' 7. João Almeida +7'00'' 8. Thymen Arensman +7'05'' 9. Ben O'Connor +8'57'' 10. Jai Hindley +11'36''

29 in fuga: c'è anche Vincenzo Nibali

Pronti, partenza e caduta per Wilco Kelderman che finisce a terra nei primi km. Intanto parte già la fuga di giornata con Rohan Dennis, Nibali e Hugh Carthy che vengono raggiunti, in un secondo momento, da un gruppo di altri 26. Tra questi ci sono anche Mäder (Bahrain Victorious), Hindley (Bora Hansgrohe), Carapaz (Ineos Grenadiers), Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Arensman (DSM), McNulty e Soler (UAE Emirates), Tiberi e Mads Pedersen (Trek Segafredo) e la maglia a pois Vine (Alpecin Deceuninck). Ma anche i big piazzano qualcuno là davanti: ci sono Rohan Dennis e Oomen per Roglic, Vervaeke e Masnada per Evenepoel, Nelson Oliveira per Enric Mas, Nibali e de la Cruz per Miguel Ángel López. Il gruppo lascia fare, concedendo circa 5' alla fuga e, intanto, fa in tempo a rientrare Kelderman.

Pronti, partenza e caduta per Kelderman: non comincia bene la sua giornata

Soler ci prova, ma il colpaccio lo fa Arensman

Sull'Alto del Purche può esserci già qualche movimento importante, ma in gruppo si mette in testa l'AG2R Citroën di Ben O'Connor che non vuole perdere troppo tempo da Arensman: l'obiettivo è preservare il posto nella top 10. Davanti, intanto, prende un po' di margine Craddock, ma Vine è bravissimo a sganciarsi al momento giusto per rimontare sullo statunitense e conquistare i 10 punti del GPM.

Vine ricomincia a fare punti per la maglia a pois: rimonta perfetta su Craddock

Dietro Evenepoel resta senza compagni di squadra, ma nessuno scatta e, anzi, il gruppo finisce per perdere rispetto alla fuga. Comincia l'ultima salita e i fuggitivi rimasti in testa contano ancora più di 3'. Il primo a partire è Marc Soler che sembra prendere un margine di sufficienza per vincere la tappa. Ma, ai -8, Arensman prova ad inseguirlo. Non ci sono né Vine né Carapaz, che si è subito staccato per provare a dare una mano a Carlos Rodríguez nel finale. Arensman ci mette meno di due km per raggiungere e staccare Soler e, da quel momento, è lunga cavalcata verso il successo. Prima vittoria nei Grandi Giri per il neerlandese che, intanto, rientra anche in top 10.

Tiberi per poco non sbatte contro un albero: resta in equilibrio per miracolo

Roglic rischia di andare fuori giri, ma scatta nel finale! Evenepoel si difende

Comincia la salita anche in gruppo e non si capisce bene la tattica della Jumbo Visma. Oomen e Rohan Dennis non riescono a dare manforte a Roglic che si ritrova ben presto da solo a fare il ritmo. Tutti si mettono in coda allo sloveno, compreso Evenepoel che resta così tranquillo a ruota. Prova a rientrare Harper per fare un po' di corsa dura, ma anche l'australiano non cambia di molto l'inerzia. È così Roglic contro tutti ma, quando mancano ancora 16 km di salita, lo sloveno si sgancia e retrocede all'ultimo posto del gruppo. Segnale che il vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta non è proprio al top. C'è comunque qualcuno che si stacca: pagano dazio Carlos Rodríguez, Ayuso e João Almeida. Si mette in testa Evenepoel per imporre il suo ritmo, ma a 10,6 km dal traguardo, parte Miguel Ángel López seguito da Enric Mas.

Lampo di Roglic nel finale: il momento in cui stacca Evenepoel a Sierra Nevada

Uno vuole ancora vincere la tappa, l'altro vede Roglic in difficoltà e lo stacca. Non c'è però grande collaborazione tra colombiano e spagnolo che arriveranno a 1'23'' da Arensman. Mas fa giusto in tempo a guadagnare 21'' su Roglic e 36'' su Evenepoel. Sì perché a 1,5 km dal traguardo lo sloveno si risveglia e attacca il belga che perde, però, solo 15''.

Roglic si mangia le mani: Mas prende l'abbuono, Evenepoel a 15'': l'arrivo dei big

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Thymen Arensman 4h17'17'' 2. Enric Mas +1'23'' 3. Miguel Ángel López +1'25'' 4. Jay Vine +1'30'' 5. Primoz Roglic +1'44'' 6. Ben O'Connor +1'44'' 7. Juan Ayuso +1'55'' 8. Jai Hindley +1'55'' 9. Louis Meintjes +1'55'' 10. Remco Evenepoel +1'59'' 11. João Almeida +2'10'' 14. Carlos Rodríguez +3'29''

