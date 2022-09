Evenepoel ci arriva con 1'34'' di vantaggio su Roglic e 2'01'' su Enric Mas. Basterà per portare la maglia roja fino a Madrid? Si dice che questa terza settimana sia poco dura, tutto a favore di Evenepoel ma andiamo a vedere, tappa dopo tappa, dove potranno guadagnare i suoi rivali ( Ci siamo! Dopo aver vissuto un'interessante seconda settimana , ma che non ci ha fornito nessun verdetto, ecco che comincia la parte finale di questa Vuelta, quella decisiva.ci arriva con 1'34'' di vantaggio sue 2'01'' su. Basterà per portare la maglia roja fino a Madrid? Si dice che questa terza settimana sia poco dura, tutto a favore di Evenepoel ma andiamo a vedere, tappa dopo tappa, dove potranno guadagnare i suoi rivali ( guarda la classifica ). C'è spazio per ribaltare la Vuelta?

17a tappa Aracena-Monasterio de Tentudía

Roglic può guadagnare 10''

Tappa interlocutoria e di difficile interpretazione. È vero che c'è un arrivo in salita, ma è di 2a categoria. Si potrà davvero fare la differenza? Frazione, comunque, molto mossa con 2737 metri di dislivello. A Segura de León è posto il traguardo volante di giornata (in salita) che dà secondi di abbuono. Tappa che si chiude con il Monasterio de Tentudia (10,3 km al 5%), con picco al 12%. Qualcuno proverà comunque a tentare il colpaccio e a rosicchiare qualcosa in classifica.

La nostra opinione: Evenepoel non può perdere terreno in questa tappa a meno di black out. Il favorito per la vittoria sarà Roglic che potrà giusto guadagnare i secondi di abbuono con la volata. Col rischio di avere Evenepoel subito dietro.

18a tappa Trujillo-Alto del Piornal

Roglic e Enric Mas possono guadagnare più di 1' su Evenepoel

Comincia il trittico di tappe che decideranno la Vuelta. Questa è quella più impegnativa con arrivo sull'Alto de Piornal a quota 1166 metri. Tanti sali e scendi in avvio, ma il primo GPM arriva dopo 106 km: l'Alto de la Desesperá (3,7 km al 9,4%). Dopo il traguardo volante di Garganta la Olla, via al primo passaggio dell'Alto de Piornal (13,5 km al 5%) che darà secondi di abbuono (scollinamento a 1270 metri). Discesa e si affronterà di nuovo la stessa salita, ma dall'altro versante. Sempre 13,5 km al 5%, con picco all'11%.

La nostra opinione: questa sarà la tappa decisiva della Vuelta. Qui o Roglic o Enric Mas devono partire, anche senza aspettare l'ultima salita. Qui si può fare la differenza e mandare ko Evenepoel. Ma quanto si può guadagnare? Se Evenepoel non sarà al meglio, si potrà dare al belga anche più di 1'.

19a tappa Talavera de la Reina-Talavera de la Reina

Evenepoel non perderà nulla

Tappa dura, ma non durissima. 2278 metri in 138 km, ma non ci sarà l'arrivo in salita, anzi. È una specie di circuito iniziale con il Puerto de Piélago da affrontare due volte: 9,3 km al 5,6%, con scollinamento a 1227 metri. La seconda salita però verrà conclusa quando mancheranno 42,2 km per arrivare al traguardo. Qualcuno ci proverà così da lontano sfruttando il lungo tratto in discesa? Sarebbe davvero un colpaccio riuscire a recuperare qualcosa in classifica con un'azione del genere.

La nostra opinione: qui nessuno recupererà niente. Anche chi dovesse partire sull'ultima salita, appunto a 42,2 km dal traguardo, potrebbe essere ripreso. I GPM sono di 2a categoria e nella discesa i big ritroveranno i propri capitani. Qui Evenepoel sarà inattaccabile, a meno di giornata no.

20a tappa Moralzarzal-Puerto de Navacerrada

Roglic e Mas possono guadagnare 30'' o anche di più?

L'arrivo non è posto proprio sul GPM, ma ci sarà davvero tanto da fare per portare in salvo la maglia roja. 5 GPM e 3983 metri di dislivello. Si parte con il Puerto de Navacerrada (10,3 km al 6,8%, con picco al 13%) dopo 34 km, con i corridori che conosceranno subito l'arrivo di questa intensa tappa. Dopo 60 km si sale di nuovo con Puerto de Navafria (9,8 km al 5,5%) e Puerto de Canencia (7,5 km al 4,9%). Poi il Puerto de la Morcuera, di 1a categoria, 9,4 km al 6,9%, con picco al 12%, con i corridori che andranno a quota 1796 metri di dislivello. Qui ci saranno anche i secondi di abbuono per i primi tre. Dopo il traguardo volante di Rascafria si sale per il Puerto de Cotos: altro 1a categoria (10,3 km al 6,9%, con picco al 10%), con scollinamento a quota 1832 metri. Non è finita qui, perché i corridori dovranno fare altri 6,7 km in leggerissima salita - partendo da quel punto - per tornare sul Puerto de Navacerrada già affrontato in avvio di tappa. Si arriverà a quota 1856 metri di altitudine.

La nostra opinione: meglio se Roglic o Mas hanno già preso la maglia perché questa sarà una tappa dura, ma sarà davvero difficile creare dei distacchi nel finale. Anche a prendere 30'' ad Evenepoel, basteranno per prendergli la maglia roja?

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

