Primoz Roglic che svela quanto sia sentito bene durante la tappa prima di sferrare l'attacco finale. Oggi è toccato a lui prendere la maglia roja dopo che ad averla indossata è stato il suo Pedersen, ma il danese non è sfiduciato per questo Evenepoel invece... Ecco le parole dei protagonisti della tappa di Laguardia , la prima con un arrivo in salita. A vincere è statoche svela quanto sia sentito bene durante la tappa prima di sferrare l'attacco finale. Oggi è toccato a lui prendere la maglia roja dopo che ad averla indossata è stato il suo compagno di squadra Affini , ma domani chissà aggiunge lo sloveno. Poi, ma il danese non è sfiduciato per questo ennesimo secondo posto all'ordine d'arrivo.invece...

Primoz Roglic

È pazzesco, sono felicissimo. Ovviamente siamo solo all’inizio, ma è sempre meglio avere qualche secondo di vantaggio che di ritardo sui rivali. C’è stato un ritmo molto alto per tutta la tappa. Nel finale abbiamo visto questa opportunità e abbiamo provato a coglierla visto che sentivo di avere le gambe. Avevamo il piano di cambiare tutti i giorni. Oggi era il mio turno, vediamo domani cosa ci porterà la giornata

Remco Evenepoel

Mi sarebbe piaciuto prendere qualche secondo di abbuono, ma non puoi avere tutto nella vita. Soprattutto, non ho perso secondi. Le mie sensazioni sulla salita finale? Buone. Un km in salita è ovviamente molto intenso e molto particolare. È qualcosa per cui non mi alleno da molto tempo, ma dovevo solo stare davanti e non perdere tempo. Quando si sale così in fretta, questi arrivi sono sempre pericolosi. Ho guardato avanti per fare le mie cose e non ho perso tempo. Se Alaphilippe voleva fare uno sprint, doveva anche lui organizzarsi. Se avessi avuto un po’ più di fiducia in me stesso per lo sprint, avrei potuto finire qualche posto più avanti

Mads Pedersen

L’ultima salita a 20 km dal traguardo era abbastanza difficile ma, grazie alla squadra che ha dettato l’andatura, sono riuscito a scamparla. Siamo così riusciti a restare con i primi e nella discesa ci siamo tenuti nelle prime posizioni. Poi sapevamo che dovevamo stringere i denti e sperare per il meglio nello strappo finale. Primoz era chiaramente il più forte. Essere battuto da uno come lui su questi arrivi non è un problema. Ero partito con l’idea di entrare nei 10, quindi sono soddisfatto del risultato

La forma è buona. Siamo qui per provare a vincere le tappe e per puntare alla maglia verde, quindi ogni giorno voglio provare a raccogliere punti ed è quel che ho fatto oggi. Ringrazio la squadra perché i miei compagni sono stati impressionanti. So che in questi traguardi posso vincere, anche se non è semplice con corridori così forti, ma bisogna provarci, altrimenti non vinci di sicuro. Alla fine ci abbiamo provato e sono arrivato 2°, raccogliendo punti per la maglia verde, quindi possiamo essere soddisfatti

