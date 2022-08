Ci aspettavamo una tappa pazza e l'abbiamo avuta. Non per gli attacchi dei big, quelli non ci sono stati, con gli uomini di classifica (quella vera) che hanno preso questa giornata come una frazione di transizione in vista del primo vero tappone di montagna, quello dell'Ascensión al Pico Jano. Spazio quindi alla fuga e ci sono anche i nostri Alessandro De Marchi e Fausto Masnada. 5 i GPM di giornata, con Langellotti che fa il diavolo a quattro per prendersi la maglia a pois, con il monegasco che porta a casa l'obiettivo. Occhio a Craddock, Caicedo, Arndt, Impey ecc, ma il nome più 'importante' è sicuramente quello di Marc Soler. Peccato che lo spagnolo si sia staccato sia al primo che al secondo passaggio dell'Alto del Vivero. Ma la forza del corridore dell'UAE Emirates è stata impressionante: Soler rientra, stacca i compagni di fuga, si riporta su Stewart che era davanti, e lo stacca fino a vincere la tappa in solitaria. Dietro sfida tra Fred Wright e Rudy Molard per la maglia roja, con la sfida vinta (per 2'') dal corridore della Groupama-FDJ che è il nuovo leader. 5 tappe, 5 leader diversi.

