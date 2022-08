Primoz Roglic lo Evenepoel ha fatto lo show, Enric Mas ha tenuto il passo, ma tutti gli altri si sono staccati, 'aiutati' - per così dire - da Roglic a perdere il meno possibile. Lo sloveno però non getta la spugna nonostante il minuto e passa perso in Difficilmente ha perso così tanto in una tappa di montagna. Anche se non è stato sololo sconfitto di giornata ha fatto lo show, nel giorno di Vine ha tenuto il passo, ma tutti gli altri si sono staccati, 'aiutati' - per così dire - da Roglic a perdere il meno possibile. Lo sloveno però non getta la spugna nonostante il minuto e passa perso in classifica generale e non si lamenta per la mancata collaborazione ricevuta durante il finale.

Le parole di Roglic

Non c’è molto da dire. Non avevo le gambe per vincere, quindi ho lottato come potevo fino al traguardo. Quelli della Ineos non hanno lavorato e hanno fatto fare tutto a me? Il peso dell’inseguimento della corsa era su di me nel finale, d’altro canto tutti vogliono vincere o lottare per questo. Manca comunque ancora molto. Oggi abbiamo perso qualcosa, ma speriamo di poter recuperare in seguito. [Roglic a fine tappa]

Anche i rivali vanno forte, non che mi servisse una prova. È stata comunque una giornata atipica con questo meteo per la Vuelta. Comunque, tutto bene, andiamo avanti pensando alle prossime tappe

Mezza batosta per Roglic e tutti gli altri: ecco il loro arrivo a 1'22'' da Evenepoel

