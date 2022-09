tra poco il report completo...

La classifica generale

Vuelta di Spagna

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 2. Primoz Roglic + 3. Enric Mas + 4. Juan Ayuso + 5. Carlos Rodríguez + 6. Miguel Ángel López + 7. João Almeida + 8. Thymen Arensman + 9. Ben O'Connor + 10. Jai Hindley +

Okamika e Maté in fuga: che fa la Movistar?

Pronti, via e si lanciano subito nella fuga Okamika della Burgos e Luis Ángel Maté della Cofidis. Il gruppo lascia fare e dopo qualche km i due accumulano un vantaggio massimo di 4' sul gruppo maglia roja. A guidare il plotone ci pensano la Trek Segafredo di Mads Pedersen e la Cofidis di Bryan Coquard, i due grandi favoriti per la tappa. Occhio però all'arrivo dei Movistar che si mettono nelle prime posizioni ai -60 dal traguardo. C'è un muro nel finale che può far nascere qualche idea e, allora, la squadra di Enric Mas e Valverde va a dar una mano davanti.

Roglic fa il numero, ma poi cade a terra

Maté batte facile Okamika al traguardo volante, c'è volata anche dietro con Mads Pedersen che si prende il 3° posto. Ci aveva provato Enric Mas che voleva prendersi il secondo di abbuono rimasto. Tutto pronto per il finale con due dentelli che possono invitare qualcuno all'azione da lontano. Lo fa proprio Roglic che attacca a 2,7 km dall'arrivo e nessuno riesce a rispondere immediatamente, neanche Evenepoel che era piazzato male. In un secondo momento rientrano Ackermann, Mads Pedersen, Fred Wright e Danny van Poppel. Roglic tira questo gruppetto a tutta per dare più tempo possibile ad Evenepoel, ma il belga paga un problema meccanico e, essendo negli ultimi 3 km, avrà lo stesso tempo del gruppo. C'è la volata, Roglic cade in maniera inspiegabile, mentre Mads Pedersen vince facile la volata.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 4h45'29'' 2. Pascal Ackermann st 3. Danny van Poppel st 4. Fred Wright st 5. Quentin Pacher +8'' 6. Samuele Battistella +8'' 7. Cédric Beullens +8'' 8. Clément Russo +8'' 9. Jesús Ezquerra +8'' 10. Julius van den Berg +8'' 35. Primoz Roglic 4h45'29'' 97. Remco Evenepoel +8''

