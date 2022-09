Evenepoel è rimasto leader senza perdere neanche un secondo (rampetta nel finale al 5%. Non ci saranno i big a sfidarsi, probabilmente, ma vedremo quanti e quali velocisti rimarranno della partita per giocarsi questa chance. Mads Pedersen sembra quello più quotato, ma occhio alla fuga. Poi c'è chi scommette anche su Roglic e Valverde visto il finale all'insù. Archiviata Peñas Blancas, con un nulla di fatto , visto cheè rimasto leader senza perdere neanche un secondo ( la classifica generale aggiornata ), si passa alla tappa di Montilla con una. Non ci saranno i big a sfidarsi, probabilmente, ma vedremo quanti e quali velocisti rimarranno della partita per giocarsi questa chance.sembra quello più quotato, ma occhio alla fuga. Poi c'è chi scommette anche su Roglic e Valverde visto il finale all'insù.

Dove guardare la 13a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 13a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Prima delle due tappe del week end, che saranno durissime, ecco una frazione di transizione che porta i corridori a Montilla. Classica tappa, però, con neanche un metro di pianura e 1703 metri di dislivello. Si parte subito in salita prima di Cuevas del Becerro e occhio alla fuga che si formerà. Se sarà una maxi fuga, potranno arrivare al traguardo vista la conformità del percorso. Al contrario, le squadre dei velocisti proveranno ad organizzarsi per fare arrivare il gruppo compatto a Montilla e cercare una delle poche chance utili per la volata. L'arrivo tenderà però all'insù con una rampa da 700 metri al 5%.

Tutte le salite

-Al km 167,7 Montilla (no GPM): 0,7 km al 5%,

I favoriti

Tappa per fuggitivi o per velocisti? Dipende che tipo di fuga prenderà piede ma, vista la conformazione della tappa, Mads Pedersen è il favorito numero 1. Il danese ha fatto davvero tutto male al termine della frazione di Cabo de Gata e vuole riscattarsi anche per ripagare il grande lavoro fatto dalla Trek Segafredo. Anzi, l'arrivo leggermente all'insù dovrebbe favorirlo nei confronti degli altri velocisti.

E poi, appunto, i velocisti. Merlier? Molano? Ackermann? Ci proveranno sicuramente, ma non sono loro i favoriti per vincere a Montilla. Senz'altro ci proverà Groves, ma corridori come vanPoppel, McLay e Wright potrebbero avere una marcia in più su questo tipo di rampa.

Gli scommettitori puntano però anche su due nomi molto particolari. Alejandro Valverde e Primoz Roglic. C'è la rampa e a loro piacciono tantissimo questi tipi di finali. Ma Valverde può davvero vincere nei confronti di un Pedersen? Roglic davvero sprecherà energie alla vigilia di due tappe decisive della Vuelta?

Mads Pedersen *****

Groves, Danny van Poppel, McLay, Wright ****

Coquard, Roglic, Valverde, Degenkolb, Lienhard ***

Merlier, Ackermann, Impey, Bevin, Battistella, Teunissen, Molano **

De Gendt, Buellens, Pacher, Cimolai, Canal, Battistella, Gianni Vermeersch *

Info utili

-Orario di partenza: 13.36;

-Orario d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.42;

-Lunghezza: 168,4 km;

-Dislivello: 1703 metri;

