La cronosquadre di Utrecht, vinta dalla Jumbo Visma di Roglic , è già alle spalle. Il week end nei Paesi Bassi continua con due tappe sostanzialmente pianeggianti e avremo la prima occasione per i velocisti. Si arriva ancora ad Utrecht con la sfida tra Merlier, Ackermann e Sam Bennett. Ma non mancheranno outsider alla ricerca di una vittoria di prestigio a questa Vuelta di Spagna. C'è spazio per sognare una vittoria azzurra? C'è anche Davide Cimolai anche se il corridore della Cofidis dovrebbe lavorare più per Bryan Coquard che andare da solo. Vedremo, intato, la prima maglia roja di questa edizione Robert Gesink

Dove seguire la 2a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 2a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 15.00 e in streaming su Discovery+ dalle 13.00. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Prima tappa in linea, sempre nei Paesi Bassi. Si arriverà ad Utrecht con un finale adatto alle ruote veloci. Qualche sali e scendi nella parte centrale della tappa, ma niente di che, compreso il primo GPM di questa Vuelta. L'Alto de Amerongse di 4a categoria: (2,1 km al 2,4%). Occhio però al vento che potrebbe far azionare qualche ventaglio nel finale. C'è anche il primo traguardo volante di questa Vuelta che dà secondi di abbuono: è piazzato a Vliegbasis Soesterberg a 16,8 km dal traguardo. Potrebbe esserci volata, ma senza strafare, prima del vero sprint al traguardo.

Tutte le salite

-Al km 105,1 Alto de Amerongse (4a categoria): 2,1 km al 2,4%;

I favoriti

Di occasioni i velocisti ne avranno poche in questa Vuelta e, il profilo quasi totalmente pianeggiante della tappa che riporta ad Utrecht, non lascerà scampo ai fuggitivi. Ci sarà la prima volata di gruppo e il favorito n° 1 è senza dubbio Tim Merlier. Il belga arriva da un lungo periodo di inattività dopo l'infortunio alla Roubaix, ma è tornato in grande spolvero tra la vittoria ai campionati nazionali del Belgio e il 3° posto agli Europei.

C'è anche Ackermann dell'UAE Emirates che vuole tornare a vincere corse importanti dopo un periodo buio. Ma, intanto, il tedesco dovrà vincere la concorrenza interna con Molano. Occhio anche a Jake Stewart, velocista della Groupama-FDJ che si è sbloccato all'ultimo Tour de l'Ain. E, poi, non possiamo dimenticare l'ex campione del mondo Mads Pedersen.

Un gradino sotto Sam Bennett. Per valore intrinseco, l'irlandese è il miglior velocista del lotto, ma non vince una tappa in un Grande Giro dal 2020. Anzi, negli ultimi 12 mesi, lo sprinter della Bora Hansgrohe ha conquistato solo la Eschborn-Frankfurt. Ci segniamo come nomi anche Groves, Coquard, Degenkolb, van Poppel e il nostro Cimolai.

Merlier *****

Ackermann, Mads Pedersen, Stewart ****

Coquard, Sam Bennett, Thijssen, Groves, Molano ***

Cimolai, Hayter, Wright, Degenkolb, Danny van Poppel, Teunissen, Impey **

Vendrame, McLay, Alaphilippe, Bevin, Arndt, Affini, Boy van Poppel, Einhorn *

Info utili

-Orario di partenza: 13.32;

-Orario d'arrivo: tra le 17.20 e le 17.42;

-Lunghezza: 175,1 km;

-Dislivello: 498 metri;

-GPM: 1;

