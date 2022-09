Esteban Chaves che non riparte per la Sanlúcar de Barrameda-Tomares: è il Ayuso è risultato positivo Dopo il caso di positività di Maxim Van Gils (Lotto Soudal), arriva un altro caso di covid dai tamponi molecolari effettuati durante il giorno di riposo. L'Education EasyPost ha perso, infatti,che non riparte per la Sanlúcar de Barrameda-Tomares: è il 25° caso di covid da inizio Vuelta, il 24° ritiro per covid visto cheè risultato positivo ma con bassa carica virale e ha così potuto continuare la sua corsa.

Non era stata fin qui una Vuelta eccezionale per Esteban Chaves che si è visto poche volte pedalare con i migliori, tanto che era scivolato al 55° posto della classifica a 1h35'24'' dalla vetta della generale. Ma, in concreto, è stata tutta una Vuelta fin qui da dimenticare per l'Education EasyPost che cerca ancora il primo successo di tappa e, inoltre, il primo in classifica è Rigoberto Uran che è solo 12° a 14'56'' da Evenepoel, poi Hugh Carthy (3° nella Vuelta 2020) che è 24° a 40'45'' dalla maglia roja.

