Ayuso, Mads Pedersen e il danese, questa volta, non ha tradito sulla rampa di Montilla, dopo gli errori Groves, Merlier, van Poppel, con il solo Coquard ad andarci vicino. Con questo successo, inoltre, il corridore della Trek Segafredo ipoteca in pratica la sua maglia verde. La calma prima della tempesta. Alla vigilia del week end, che vedrà le tappe di Sierra de La Pandera e Sierra Nevada, gli uomini di classifica vivono una giornata tutto sommato tranquilla. Non era partita comunque benissimo per trovato positivo al covid , ma per sua fortuna ha potuto continuare la corsa per "carica virale bassa”, anche se qualcuno ha protestato . Tappa pere il danese, questa volta, non ha tradito sulla rampa di Montilla, dopo gli errori di Cabo de Gata , vincendo distacco sui contendenti. Neanche vicini i vari, con il soload andarci vicino. Con questo successo, inoltre, il corridore della Trek Segafredo ipoteca in pratica la sua maglia verde.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 3h46'01'' 2. Bryan Coquard st 3. Pascal Ackermann st 4. Fred Wright st 5. Danny van Poppel st 6. Quentin Pacher st 7. Jesús Ezquerra st 8. Maxim Van Gils st 9. Primoz Roglic st 10. Urko Berrade st 13. Samuele Battistella st 25. Remco Evenepoel st

3 in fuga, lavora la Trek di Mads Pedersen

Pronti, via e parte subito la fuga con l'attacco del trio Bou (Euskaltel Euskadi), Okamika (Burgos) e van den Berg (Education EasyPost). Il corridore neerlandese è stata la prima maglia a pois di questa edizione, ma la fuga non fa paura e il gruppo lascia andare i tre che guadagnano fino a 4'. Ai -50 km dal traguardo, però, la testa della corsa ha ancora 3' di vantaggio, ecco che Alpecin Deceuninck e Bora Hansgrohe vanno a rinforzare il ritmo in gruppo già guidato dalla BikeExchange Jayco di Groves, dalla Trek Segafredo di Mads Pedersen e dalla Cofidis di Coquard. I fuggitivi provano a resistere, ce la fanno fino al traguardo volante, ma a 9,5 km il gruppo rientra.

Altro che volata! Mads Pedersen vince da solo

Si lavora dunque per la volata, ma bisogna piazzarsi al meglio in vista della rampa finale. 700 metri al 5% e occhio a non perdere le posizioni. Prima lavora la Ineos di Carlos Rodríguez, poi la Movistar di Enric Mas e, infine, Teunissen porta fuori Roglic che sembra quasi voglia fare la volata. Rimontano però i passisti veloci, con Mads Pedersen che rimonta con evidente facilità. Ackermann prova ad anticipare tutti come al suo solito, ma viene ripreso e staccato da Pederse che vince addirittura in solitaria. Poi Coquard che batte anche lui Ackermann che fa comunque 3° davanti a Fred Wright e Danny van Poppel.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 48h11'10'' 2. Primoz Roglic +2'41'' 3. Enric Mas +3'03'' 4. Carlos Rodríguez +4'06'' 5. Juan Ayuso +4'53'' 6. Wilco Kelderman +6'28'' 7. Miguel Ángel López +6'56'' 8. João Almeida +7'18'' 9. Jan Polanc +8'00'' 10. Tao Geoghegan Hart +8'05'' 11. Ben O'Connor +8'42'' 12. Thymen Arensman +9'19'' 13. Jai Hindley +10'56''

