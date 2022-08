Simon Yates, E salgono a 16 i casi di positività al covid da inizio corsa. A farne le spese anche 5° in classifica generale fino a stamattina, che è costretto ad abbandonare la Vuelta dopo un tampone positivo eseguito dopo avere avuto la febbre durante la notte. C'è da dire che il capitano della BikeExchange Jayco non aveva mai brillato durante questa Vuelta ma, considerando che eravamo appena entrati nella seconda settimana, il britannico poteva ancora puntare al podio.

Per la terza volta consecutiva, Simon Yates non riesce a finire un Grande Giro. Era successo al Giro d'Italia di quest'anno per l'infortunio al ginocchio, era successo anche al Tour de France della scorsa stagione. L'ultimo GT concluso è il Giro 2021, quando Yates chiuse 3° alle spalle di Bernal e Damiano Caruso. Inoltre, è la seconda volta in carriera che Simon Yates deve lasciare un Grande Giro per positività al covid. Era successo anche al Giro d'Italia 2020, costringendo così tutta la squadra a ritirarsi quella volta.

