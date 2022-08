tra poco il report completo...

Ad

La classifica generale

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 20h50'07'' 2. Rudy Molard +21'' 3. Enric Mas +28'' 4. Primoz Roglic +1'01'' 5. Juan Ayuso +1'12'' 6. Pavel Sivakov +1'27'' 7. Tao Geoghegan Hart +1'27'' 8. Carlos Rodríguez +1'34'' 9. Simon Yates +1'52'' 10. João Almeida +1'54'' 11. Jai Hindley +1'55'' 12. Wilco Kelderman +1'55'' 13. Gino Mäder +2'03''

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

10 in fuga, ci sono anche Masnada e Cataldo

Ai -171 km dal traguardo parte la fuga di giornata con 10 corridori all'attacco: ci sono Rubén Fernández (Cofidis), Padun (Education EasyPost), Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Masnada (Quick Step Alpha Vinyl), Groves (BikeExchange Jayco), Brenner (DSM), Cataldo (Trek Segafredo), Azparren (Euskaltel Euskadi) e Meurisse (Alpecin Deceuninck). I 10 accumulano subito un vantaggio di 5' sul gruppo guidato dalla Groupama-FDJ di Molard. Devono intervenire i Quick Step per ridurre un po' il margine sulla fuga, ma occhio all'asfalto bagnato e alle cadute. Finisce a terra Cataldo davanti, poi c'è una maxi caduta anche in gruppo.

Alaphilippe pronto a lanciare Evenepoel

Sul Collada de Brenes si fa davvero la differenza. Prima la Ineos Grenadiers, poi la Quick Step Alpha Vinyl, si mettono a fare l'andatura e il gruppo che scoppia. Davanti, invece, resta solo Padun che con una accelerata riesce a fare fuori i compagni di fuga. Solo Masnada e Rubén Fernández provano a rimanere a contatto, ma i due non riescono a rientrare nonostante una pessima discesa di Padun. Dietro si stacca invece la maglia roja Molard e a questo punto anche la Bahrain Victorious di Fred Wright comincia a tirare sognando di conquistare la leadership. Ma il lavoro fondamentale lo fa Alaphilippe: è il ritmo del campione del mondo a mettere in fila tutto il gruppo e a provocare i primi cedimenti.

Numero di Vine, Evenepoel stacca tutti

A 15,5 km dal traguardo vengono ripresi Rubén Fernández e Masnada, con il corridore della Quick Step Alpha Vinyl che si mette a disposizione di Evenepoel. Molard riesce a rientrare appena prima l'Ascensión al Pico Jano, ma sarà durissima per lui. Parte la salita con Padun che ha 1' di vantaggio sul gruppo. A 10,2 km dal traguardo ci provano Villella e Gesbert, seguiti da Buitrago e Vine. Non si sta andando fortissimo infatti: Evenepoel non scatta, Roglic lo marca e parte Simon Yates. Prima fiammata del britannico, ma rientrano tutti ed ecco che Evenepoel piazza il primo scatto ai -8,6. Roglic risponde e fa rientrare tutti, ma alla seconda accelerata del belga solo Enric Mas resta alla sua ruota. Roglic lascia andare e nessun altro risponde, con Carapaz che addirittura crolla. Si porta davanti, a sorpresa, Jay Vine e il corridore dell'Alpecin imprimerà un ritmo impressionante, tanto che Evenepoel e Enric Mas non riusciranno mai a rientrare nonostante la buona andatura sostenuta per tutta la salita. Evenepoel fa però il colpaccio: arriva 2°, ma dà 1'22'' a Roglic e si prende la maglia roja.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jay Vine 4h38'00'' 2. Remco Evenepoel +15'' 3. Enric Mas +16'' 4. Juan Ayuso +55'' 5. Primoz Roglic +1'37'' 6. Pavel Sivakov +1'37'' 7. Tao Geoghegan Hart +1'37'' 8. Jai Hindley +1'37'' 9. Carlos Rodríguez +1'37'' 10. Simon Yates +1'37'' 11. João Almeida +1'37'' 12. Gino Mäder +1'37'' 13. Wilco Kelderman +1'37'' 14. Thymen Arensman +1'37'' 15. Ben O'Connor +1'37'' 25. Richard Carapaz +2'50''

Rivivi la 6a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo La Vuelta | 6a tappa 03:18:45 Replica

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46