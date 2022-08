Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 1: Utrecht-Utrecht, il profilo della cronosquadre in 3D

VUELTA - Si parte dall'estero con una cronosquadre che non si vedeva alla Vuelta, e nei Grandi Giri, dall'estate 2019. 23,3 km nell'abitato di Utrecht ma, a parte qualche punto caldo causa viabilità locale, non ci saranno impedimenti durante una prova comunque abbastanza lunga rispetto agli standard degli ultimi anni. Ci sarà spazio per piazzare i primi distacchi in classifica generale.

00:00:10, 25 minuti fa