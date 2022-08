Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 10: Elche-Alicante, il percorso della cronometro in 3D

VUELTA DI SPAGNA - Dopo l'intensa prima settimana, che ha visto i corridori affrontare ben tre tapponi di montagna, si riparte con la crono di Alicante di 30,9 km. Crono per specialisti che non favorisce gli uomini di classifica non particolarmente forti nelle prove contro il tempo. Ci sarà un piccolo dentello verso Alicante, ma che difficilmente sarà decisivo ai fini del risultato finale.

