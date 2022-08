Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 11: ElPozo Alimentación-Cabo de Gata, il percorso in 3D

VUELTA DI SPAGNA - Tappa per fuggitivi, ma le squadre dei velocisti proveranno a tenere controllata la corsa per cercare il colpo a Cabo de Gata. Sarà comunque una frazione di 1601 metri di dislivello. Non ci sono GPM, ma la strada sale in avvio e ci saranno diversi dentelli nella parte centrale della tappa. Da lì ecco 11,2 km totalmente pianeggianti fino al traguardo.

