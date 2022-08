Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 19: Talavera de la Reina-Talavera de la Reina, il percorso in 3D

VUELTA DI SPAGNA - Tappa dura, ma non durissima. 2278 metri in 138 km, ma non ci sarà l'arrivo in salita... È una specie di circuito iniziale con il Puerto de Piélago da affrontare due volte: 9,3 km al 5,6%, con scollinamento a 1227 metri. La seconda salita però verrà conclusa quando mancheranno 42,2 km per arrivare al traguardo. Qualcuno ci proverà così da lontano sfruttando il tratto in discesa?

00:00:20, 33 minuti fa