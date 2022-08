Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 20: Moralzarzal-Puerto de Navacerrada, il percorso in 3D

VUELTA DI SPAGNA - Si parte con il Puerto de Navacerrada (10,3 km al 6,8%, con picco al 13%) dopo 34 km. Poi Puerto de Navafria (9,8 km al 5,5%), Puerto de Canencia (7,5 km al 4,9%), Puerto de la Morcuera (9,4 km al 6,9%, con picco al 12%) e Puerto de Cotos (10,3 km al 6,9%). Non è finita qui, perché i corridori dovranno fare altri 6,7 km in leggera salita per tornare sul Puerto de Navacerrada.

