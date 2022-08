Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Tappa 3: Breda-Breda, il profilo in 3D

VUELTA - Altra tappa per velocisti, l'ultima in terra neerlandese con piccolo sconfinamento in Belgio a Baarle-Nassau (un enclave). Rispetto alla frazione precedente, questa tappa è ancora più piatta con soli 237 metri di dislivello. Dopo 133 km avremo un muro più che un GPM: il Rijzendeweg di 4a categoria (0,4 km al 3,7%).

00:00:10, 20 minuti fa