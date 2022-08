Altro arrivo in salita e, finalmente, sappiamo chi lotta per cosa. Chi sono i capitani delle squadre con 2 o più punte e chi, per davvero, punta alla maglia roja. Guardando i distacchi in classifica generale, dopo la tappa del Colláu Fancuaya, sono Enric Mas e Primoz Roglic gli avversari più credibili di Evenepoel, che resta in rosso, che ci ha provato ancora, ma questa volta è stato seguito come un'ombra dallo spagnolo e anche dallo sloveno che è parso in ripresa. Ha perso qualche secondo Simon Yates, ancora più indietro la coppia dell'UAE Almeida-Ayuso, oltre a Hindley, Miguel Ángel López e tutti gli altri che, salvo rimonte particolari, si giocheranno le posizioni di rincalzo. Chi fa il colpaccio, ancora una volta, è Jay Vine. Il corridore dell'Alpecin Deceuninck, dopo aver vinto all'Ascensión al Pico Jano, vince anche in cima al Colláu Fancuaya, facendo il bis nel giro di tre giorni. Altro che corridore dell'e-cycling. Intanto si è anche preso la maglia a pois dopo aver conquistato 6 GPM su 6.

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 29h28'19'' 2. Enric Mas +28'' 3. Primoz Roglic +1'01'' 4. Carlos Rodríguez +1'47'' 5. Tao Geoghegan Hart +1'54'' 6. Juan Ayuso +2'02'' 7. Simon Yates +2'05'' 8. João Almeida +2'44'' 9. Jai Hindley +2'51'' 10. Ben O'Connor +2'59'' 11. Thymen Arensman +3'18'' 12. Pavel Sivakov +3'31'' 13. Miguel Ángel López +3'39'' 14. Sergio Higuita +3'41'' 15. Gino Mäder +3'43''

10 in fuga: c'è ancora Jay Vine, ci aveva provato Carapaz

C'è subito bagarre: si parte con una salita, l'Alto de la Colladona, e via agli scatti anche di gente importante. Ci provano Pinot, Lutsenko, Valverde, Padun, Vine, Soler, McNulty, va all'attacco anche Richard Carapaz costringendo tutta la Quick Step Alpha Vinyl a lavorare duramente. In cima al GPM fanno in tempo a passare Vine e Soler, ma il gruppo riprende gli altri. Discesa e nuova salita e si forma una nuova fuga. Davanti erano rimasti sempre Vine (Alpecin Deceuninck) e Soler (UAE Emirates) a cui si aggiungono Lutsenko (Astana), Landa (Bahrain Victorious), Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange) e Mads Pedersen (Trek Segafredo). Arriva anche il trenino Groupama-FDJ con Pinot, Armirail e Reichenbach a rimpolpare la fuga: ci sono 10 uomini con un vantaggio di 4' sul gruppo. Intanto Jay Vine conquista i primi 5 GPM di giornata che gli valgono la maglia a pois, anche perché Langellotti si è ritirato dopo pochi km.

Pedersen nuova maglia verde, vince ancora Jay Vine

Mads Pedersen si prende il traguardo volante a Grau che gli vale la maglia verde, sorpassando nella classifica a punti Sam Bennett. Una volta presi i punti, il corridore danese si stacca dal gruppo di testa che resta composto da 9 unità. La fuga inizia il Colláu Fancuaya con 3'28'' di vantaggio sul gruppo maglia roja che però recupera di km in km. Lutsenko lo capisce e prova un'accelerata, Vine lo vede e lo sorpassa e mette in difficoltà tutti i compagni d'avventura. L'australiano se ne va da solo ai -5,8 km, inseguito solo da Pinot, Soler e Taaramäe, ma ben presto dovranno alzare bandiera bianca. Vine va su del suo passo e concede il bis dopo la vittoria all'Ascensión al Pico Jano.

Evenepoel, Enric Mas e Roglic insieme

In gruppo sempre gli uomini di Evenepoel a fare l'andatura e questo ritmo fa male a molti capitani come Carapaz, Pozzovivo, João Almeida e Kelderman che si staccano quasi subito. Anche Ayuso, Hindley e Miguel Ángel López soccombono, mentre continua a fare l'elastico Simon Yates. Alla fine restano solo Evenepoel, Enric Mas e Roglic. Evenepoel vuole staccarli sulle ultime rampe, ma lo spagnolo e lo sloveno resistono mantenendo lo stesso margine sul capitano della Quick Step Alpha Vinyl.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jay Vine 4h05'25'' 2. Marc Soler +43'' 3. Rein Taaramäe +43'' 4. Thibaut Pinot +47'' 5. Remco Evenepoel +1'20'' 6. Enric Mas +1'20'' 7. Primoz Roglic +1'20'' 8. Simon Yates +1'33'' 9. Carlos Rodríguez +1'33'' 10. Sébastien Reichenbach +1'42''

