Vincenzo Nibali ha completato la sua ultima prova contro il tempo della carriera. Intanto, il corridore siciliano, è scivolato a 46' in Squalo, però, ha specificato di voler continuare a dare il suo contributo per la classifica di Miguel Ángel López. Con la cronometro di Alicante ha completato la sua ultima prova contro il tempo della carriera. Intanto, il corridore siciliano, è scivolato a 46' in classifica generale . Tutto sotto controllo perché, il 4° classificato dell'ultimo Giro d'Italia, ha come obiettivo quello di vincere una tappa, provando ad andare in fuga e, uscire di classifica, era il modo giusto di farlo per avere più libertà. Lo, però, ha specificato di voler continuare a dare il suo contributo per la classifica di

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Enric Mas Primoz Roglic Simon Yates Juan Ayuso Carlos Rodríguez João Almeida

Vuelta di Spagna Evenepoel fa un altro sport, Dennis non fa paura a Ganna: promossi e bocciati 10 ORE FA

Voglio aiutare Miguel Ángel López

Vediamo di giorno in giorno. Non sono arrivato nella condizione migliore. L’obiettivo è quello di vincere una tappa, fin dal momento in cui la Vuelta è entrata nel mio calendario. Inoltre, voglio aiutare la squadra e Miguel Ángel López. Sto vivendo quest’ultima Vuelta in maniera speciale. L’ambiente è quasi del tutto normale rispetto agli anni appena passati ed è bello. Il contatto con i tifosi è il meglio che ti può dare questo sport. [Vincenzo Nibali a Marca]

Non ho studiato in maniera approfondita il percorso. Avrò probabilmente delle opportunità con qualche fuga, staremo attenti a quelle di montagna. Il futuro? Nella prossima stagione sarò legato all’ambizioso progetto di una squadra

Pogacar è il mio preferito

Smetteranno anche Alejandro Valverde e Philippe Gilbert, oltre a me, e anche altri. È un ciclismo che cambia ed è normale che a noi tocchi voltare pagina. Ci sono giovani fortissimi, che vincono molto presto rispetto alla loro età. Ora il ciclismo è più difficile, perché si va forte dall’inizio alla fine delle corse, non ci sono momenti di rilassamento. Prima si stava tranquilli e nelle ultime due ore di gara si incendiava tutto. Io sono stato un po’ pazzo prima di questo ciclismo di pazzi. Adesso tutti quelli forti hanno il coraggio e la voglia di mettersi in mostra. Il mio preferito fra i nuovi campioni? Tadej Pogacar. Va forte a cronometro, nelle Classiche, nei Grandi Giri… È incredibile

Vincenzo Nibali: la partenza della sua ultima crono in carriera

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna Evenepoel spezza la striscia vincente di Roglic! È sua la crono di Alicante 14 ORE FA