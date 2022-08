Vuelta di Spagna

Alicante (Evenepoel che, dopo aver guadagnato anche nella È tutto pronto per la cronometro di guarda il percorso ), che sarà un punto decisivo di questa Vuelta. Più di 30 km che ci faranno vedere grossi distacchi tra gli uomini di classifica e chissà che la generale non possa essere decisa, definitivamente, ad Alicante ( guarda la classifica dopo le prime 9 tappe). I presupposti ci sono tutti per come ha pedalatoche, dopo aver guadagnato anche nella tappa di Les Praeres , cerca in più solo la vittoria di tappa che ancora non gli è arrivata.

Gli orari di partenza dei primi 15 della classifica

Corridore Tempo Hugh Carthy 16:27 Alejandro Valverde 16:29 Ben O'Connor 16:31 Tao Geoghegan Hart 16:33 Thymen Arensman 16:35 Pavel Sivakov 16:37 Jai Hindley 16:39 Miguel Ángel López 16:41 João Almeida 16:43 Simon Yates 16:45 Juan Ayuso 16:47 Carlos Rodríguez 16:49 Primoz Roglic 16:51 Enric Mas 16:53 Remco Evenepoel 16:55

Ecco i primi 15 della generale, con Hugh Carthy che comincia per 'primo' alle 16.27 e apre le danze alla partenza dei big. Via via tutti gli altri, con Roglic e Evenepoel che potrebbero però chiudere definitivamente la generale. Sono esperti e specialisti del settore e, su una cronometro di 30,9 km, quasi totalmente pianeggiante, possono distruggere gli avversari, limitando la corsa alla maglia roja ad un duello. Duello tutto a favore di Evenepoel, comunque, visto che il belga ha già 1'53'' di margine sullo sloveno.

Gli orari di partenza degli italiani

Corridore Tempo Davide Cimolai 13:57 Antonio Tiberi 14:21 Dario Cataldo 14:29 Alessandro De Marchi 14:30 Filippo Conca 14:59 Samuele Battistella 15:22 Fausto Masnada 15:29 Matteo Fabbro 15:38 Vincenzo Nibali 15:43 Edoardo Zambanini 15:46 Davide Villella 15:54 Domenico Pozzovivo 16:14

Il primo degli italiani a partire sarà Davide Cimolai alle 13.57. Da annotarsi, però, l'orario di partenza di Antonio Tiberi (14.21) perché sarà la nostra stella, almeno speriamo, e migliore carta per questa cronometro. Tolto Affini, che avrebbe potuto puntare addirittura alla vittoria, ma è stato costretto al ritiro, vedremo cosa riuscirà a fare il corridore della Trek Segafredo che nella sua giovane carriera è stato anche campione del mondo a crono. Ok, era nella categoria juniores, ma Tiberi aveva dimostrato - durante i suoi primi passi - un buon ritmo nelle prove contro il tempo. Qui ha la grande occasione di entrare in una top 10 e dare finalmente un segnale. Da annotarsi anche le 15:43, ovvero l'orario di partenza dell'ultima cronometro della carriera di Vincenzo Nibali.

