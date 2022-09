Ciclismo

Vuelta di Spagna - A Roglic comincia a girare la testa e si mette in coda al gruppetto: obiettivo non andare fuori giri

VUELTA DI SPAGNA - Dopo aver fatto un po' di ritmo ai piedi della Sierra Nevada, Roglic cede il passo a Evenepoel. Altro che attacco dello sloveno che per non andare fuori giri si mette in coda al gruppetto dei migliori. Evidentemente, Roglic ha sofferto l'altitudine.

00:00:58, 35 minuti fa