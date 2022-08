Ciclismo

Vuelta di Spagna - A sorpresa spunta Kaden Groves, che botta per Alaphilippe: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - Tra Mads Pedersen e Tim Merlier, spunta Kaden Groves che conquista il suo primo successo in un Grande Giro. Bella volata per l'australiano che prende, in pratica, il posto di Sam Bennett che aveva vinto i primi due sprint. C'è però l'uscita di scena di Alaphilippe che rimedia una lussazione alla spalla. Un gregario (di lusso) in meno per Evenepoel.

00:02:45, 2 ore fa