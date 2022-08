Ciclismo

Vuelta di Spagna - Affini: "Oggi il 4° corridore diverso in rosso? Tanti scenari, ma priorità a Roglic"

VUELTA DI SPAGNA - Dopo Gesink, Teunissen e Affini, chissà che oggi non possa essere il quarto giorno con un quarto corridore diverso in maglia roja, sempre della Jumbo Visma ovviamente. Oomen e Kuss potrebbero avere la loro chance? Per Affini ci sono tanti scenari a disposizione, ma la priorità del team è sempre focalizzata su Primoz Roglic.

00:01:20, un' ora fa