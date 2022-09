Vuelta di Spagna

Primoz Roglic sia soddisfatto o meno per il suo rendimento durante la Roglic. Lo sloveno è incappato anche nella green zone. Scatta per il capitano della Jumbo Visma la multa di 500 franchi svizzeri più una penalizzazione nella classifica UCI di 25 punti. Non sappiamo sesia soddisfatto o meno per il suo rendimento durante la tappa di Sierra Nevada , la frazione regina di questa edizione. Lui ha guadagnato 15'' su Evenepoel, ma si poteva fare molto di più, ma poteva andare anche peggio come sottolineato dallo stesso corridore . Intanto, dal comunicato giornaliero arrivato dalla Giuria dei Commissari, è arrivata una multa proprio per. Lo sloveno è incappato anche nella regola dello smaltimento delle borracce , gettandola fuori dalle consuete. Scatta per il capitano della Jumbo Visma lasvizzeri più una penalizzazione nella classifica UCI di 25 punti.

Occhio a non commettere più questa infrazione perché, dovesse succedere una seconda volta, scatterebbe invece la penalizzazione in classifica generale con 1' di ritardo in più. Alla terza infrazione, invece, partirebbe direttamente la squalifica dalla competizione. C'è da dire che Roglic ha perso una borraccia all'approccio della salita di Sierra Nevada, ma la Giuria ha specificato come il gesto di buttare via la borraccia sia avvenuto a più di 35 km dal traguardo e, quindi, in un'altra situazione. È stato multato anche il ds della Jumbo, Grischa Niermann perché, qualche km dopo Roglic, anche un altro corridore della formazione neerlandese ha lanciato una borraccia fuori dalla green zone.

Dal referto dei Commissari di Giuria, spunta anche il nome di Vincenzo Nibali. Anche il corridore siciliano è stato multato per la questione borracce. 500 franchi svizzeri di multa e -25 punti di penalizzazione nella classifica UCI “per essersi liberato di una borraccia senza precauzioni. Prima infrazione”. Anche Nibali rischierebbe una penalizzazione in caso di secondo gesto di questo tenere.

Che pasticcio Roglic! Prende la borraccia e la perde subito: pit stop da rifare

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

