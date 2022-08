Ciclismo

Vuelta di Spagna - Alaphilippe: "Sono qui per vincere qualche tappa e per aiutare Evenepoel in classifica"

VUELTA DI SPAGNA - Il campione del mondo in carica fa il suo ritorno nei Grandi Giri dopo aver saltato il Tour per scelta tecnica della Quick Step Alpha Vinyl (non era in perfette condizioni dopo l'infortunio alla Liegi). Ora proverà a vincere qualche tappa per preparare al meglio i Mondiali, a caccia del tris iridato consecutivo. E poi su Evenepoel...

00:01:17, 17 minuti fa