Ciclismo

Vuelta di Spagna - Anche Luis Ángel Maté nella fuga, ma per il nobile gesto di ripopolare di alberi la Sierra Bermeja

VUELTA DI SPAGNA - Una volta ripresa la fuga, sembrava che la situazione si fosse calmata in gruppo. Invece è ripartito Luis Ángel Maté, uno che va spesso all'attacco ma nelle tappe di montagna. Che ci faceva il corridore dell'Euskaltel Euskadi là davanti? In realtà lo sta facendo per un gesto nobile. Pianterà un albero per ogni km di fuga che riuscirà a fare in questa edizione della Vuelta.

00:01:24, 27 minuti fa