Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ancora tanto caldo, mare e poi la vittoria di Groves: la tappa vista dall'onboard camera

VUELTA DI SPAGNA - Riviviamo insieme l'11a tappa della Vuelta con un punto di vista molto particolare, quello dell'onboard camera. Molto caldo e si vede come in gruppo si faccia fatica e c'è un continuo scambio di borracce per rinfrescarsi. Poi la volata finale di Cabo de Gata che ha visto il trionfo di Kaden Groves, primo successo nei Grandi Giri per lo sprinter australiano.

00:11:08, un' ora fa