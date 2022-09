Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ancora una volta Pedersen, Mas e Evenepoel si riposano: il meglio in 5'

VUELTA DI SPAGNA - Andiamo a rivivere i migliori momenti della tappa n° 19 che ha visto il terzo trionfo di Mads Pedersen in questa Vuelta. Il corridore danese, dopo il controllo della sua squadra per tutta la tappa, ha messo in fila Fred Wright, Ben Turner e Gianni Vermeersch.

00:05:13, 25 minuti fa