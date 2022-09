Ciclismo

Vuelta di Spagna - Arensman: "Sì ho vinto la tappa regina. Obiettivi? Vediamo come reagisco nella 3a settimana"

VUELTA DI SPAGNA - Il corridore della DSM è felice ovviamente per il successo della tappa di Sierra Nevada, la tappa regina di questa Vuelta. Ma adesso che obiettivi si pone Arensman? Per il neerlandese resta la situazione di "day by day" perché prima dovrà verificare la risposta del suo organismo durante la terza settimana.

00:01:02, 2 ore fa