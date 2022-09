Ciclismo

Vuelta di Spagna - Arensman vince la tappa regina e conquista la 1a tappa nei GT: è sua Sierra Nevada, rivivi l'arrivo

VUELTA DI SPAGNA - Thymen Arensman vince la tappa regina di questa Vuelta, evitando la rimonta tentata da Enric Mas e Miguel Ángel López. Il neerlandese era partito in fuga e ha lasciato i compagni d'avventura ai -6,7 km dal traguardo. Per il capitano dellla DSM è la prima vittoria nei Grandi Giri in carriera.

00:00:59, un' ora fa