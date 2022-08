Ciclismo

Vuelta di Spagna - Arriva il TGV: Cavagna spazza via tutti i rivali della 1a ora con una crono super

VUELTA DI SPAGNA - 35'11'' per Rémi Cavagna che fa segnare il miglior tempo della prima parte di corridori partiti in questa crono di Alicante. Non è un tempo però che ha soddisfatto l'ex campione nazionale francese a crono... Sarà comunque un punto di riferimento per il suo compagno di squadra Evenepoel.

00:01:09, un' ora fa