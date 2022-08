Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Cambiano le gerarchie in UAE? No, Almeida ha più esperienza"

VUELTA DI SPAGNA - Ayuso è andato molto meglio rispetto al suo compagno di squadra João Almeida, superandolo inoltre in classifica generale. Il giovane spagnolo dell'UAE Emirates, però, non crede che questo comporterà un cambio di gerarchie in squadra: "João Almeida ha più esperienza di me e continuerà ad essere capitano".

00:01:17, un' ora fa