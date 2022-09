Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Che obiettivo avevo prima di questa Vuelta? Fare podio"

VUELTA DI SPAGNA - E allora Juan Ayuso ha rispettato in pieno l'obiettivo che si era prefissato prima di questa Vuelta. Il 19enne dell'UAE Emirates era convinto di poter andare così forte per tutte e tre le settimane, anche se ha ammesso di aver patito un po' la pressione e l'aspetto mentale di stare in corsa per tutto il tempo. Ayuso che si dice convinto di poterla vincere, ora, una Vuelta.

00:01:53, 12 minuti fa