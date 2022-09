Ciclismo

Vuelta di Spagna - Ayuso: "Nel week end proverò ad attaccare per cercare il podio"

VUELTA DI SPAGNA - In cima al Peñas Blancas, Ayuso è riuscito a tenere il passo di Evenepoel, Enric Mas e Roglic e a non perdere nulla nei confronti dei corridori che sarebbero sul podio in questo momento. È vero che il corridore dell'UAE Emirates ha perso tanto nella crono, ma dichiara di volerci provare e nel week end tenterà il suo attacco al podio.

00:01:11, 8 minuti fa